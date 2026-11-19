Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом – это важная страница в истории. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

По словам российского лидера, на встрече обсуждались вопросы безопасности в самом широком смысле слова и недопущения распространения ядерного оружия.

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