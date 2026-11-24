В России подготовили проект национального плана внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства, посвященной регулированию ИИ. В ней также принял участие Сергей Собянин.

Объем услуг в сфере искусственного интеллекта в стране достиг почти 37 миллиардов рублей. Технологии применяют в различных областях, включая сельское хозяйство, медицину, автономный транспорт и доставку. В Москве также испытывают беспилотные такси.

Как отметил Мишустин, подготовка специалистов в области ИИ должна стать отдельной частью кадровой политики страны. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.