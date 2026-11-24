Дата следующего раунда переговоров по Украине в Абу-Даби пока не назначена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, по словам представителя Кремля, у Москвы есть понимание, что переговоры должны продолжиться.

Европейские страны настаивают на четырехстороннем формате встречи, однако Россия пока не видит дополнительной ценности в их участии. Кроме того, Владимир Путин обсудил с Советом безопасности итоги трехсторонней встречи в Китае.

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