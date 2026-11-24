Первое свидание в кафе или ресторане обходится москвичам в среднем в 10,5 тысячи рублей. При этом вопрос о том, кто должен оплачивать счет, по-прежнему вызывает разногласия.

Одни считают оплату со стороны мужчины проявлением внимания, другие выступают за разделение расходов пополам. По данным онлайн-платформы по поиску работы, мужчины оценивают расходы на подготовку к свиданию в 15,2 тысячи рублей, женщины – в 12 тысяч.

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