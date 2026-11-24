В Москве 24 ноября ожидается один из самых сильных снегопадов сезона. По прогнозам, масса выпавших осадков будет сопоставима с 400 Останкинскими телебашнями. Снегопад будет усиливаться и продлится около суток.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок в часы пик с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и учитывать дополнительное время в пути.

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