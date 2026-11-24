Весь общественный транспорт Москвы состоит из техники российского производства. На маршрутах столицы курсируют автобусы и электробусы отечественного производства. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По его словам, в этом году парки Мосгортранса и коммерческих перевозчиков получили более 1,1 тысячи единиц техники. В их числе автобусы большого, среднего и малого классов, а также электробусы нового поколения с автоматической системой подключения к зарядным рельсам на крыше.

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