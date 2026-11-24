Утром 24 ноября интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла. Такие данные приводит Ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском и Ленинградском шоссе в сторону центра и на внешней стороне МКАД в районе 69-го километра.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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