В Кемеровской области ледяная каша смыла понтонный мост, который соединял два поселка. Переправа не выдержала сильного течения. Незадолго до этого по мосту успел проехать автомобиль. Видео с опасным моментом появилось в Сети.

На месте ЧП работают специалисты. Им предстоит оценить ущерб и определить, как восстановить переправу. Власти заверили, что жители поселков обеспечены всем необходимым.

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