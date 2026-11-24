В выходные, 28 и 29 ноября, интервалы движения поездов на МЦК увеличат до 6–12 минут. Изменения будут действовать с 14:00 субботы до 18:00 воскресенья.

Кроме того, в воскресенье с 00:00 до 08:00 поезда на участке от Андроновки до Автозаводской будут следовать без остановок с интервалом 45 минут. Также 28 ноября изменятся маршруты у аэропорта Шереметьево. Автобусы № 817 будут заезжать к терминалам B и C и останавливаться там, а ночной маршрут Н1 продлят до терминала D.

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