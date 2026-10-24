Температура в Москве 24 октября может обновить рекорд 103-летней давности. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 11–13 градусов, а местами – почти до 15. Это на 4–9 градусов выше климатической нормы. Осадков не ожидается.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, потепление связано с антициклоном. Вместе с южными ветрами в столицу поступают более теплые воздушные массы.

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