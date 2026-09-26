"Москва и окрестности": парк "Покровское‑Стрешнево"

Парк "Покровское-Стрешнево" – это сочетание истории и активного отдыха: от отреставрированной усадьбы Стрешневых и храма Покрова Пресвятой Богородицы до живой природы с белками, гусями и бобрами у родника "Царевна-Лебедь".

Здесь можно увидеть вековые деревья и Иваньковские пруды, с которыми связаны легенды петровских времен, а также современные спортивные площадки, скейт-парк и воркаут-зоны.

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