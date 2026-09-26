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Новости

26 сентября, 16:50

Город

"Москва и окрестности": парк "Покровское‑Стрешнево"

"Москва и окрестности": парк "Покровское‑Стрешнево"

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Парк "Покровское-Стрешнево" – это сочетание истории и активного отдыха: от отреставрированной усадьбы Стрешневых и храма Покрова Пресвятой Богородицы до живой природы с белками, гусями и бобрами у родника "Царевна-Лебедь".

Здесь можно увидеть вековые деревья и Иваньковские пруды, с которыми связаны легенды петровских времен, а также современные спортивные площадки, скейт-парк и воркаут-зоны.

Подробнее – в программе "Москва и окрестности".

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