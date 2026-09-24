Кубок Посла Китая по вэйци пройдет в Москве

В Москве пройдет Кубок Посла Китая по вэйци, также известной как го. Турнир посвятят древней китайской игре, которая входит в число четырех благородных искусств наряду с каллиграфией, живописью и игрой на цитре.

В парке "Ходынское поле" 26 и 27 сентября состоится фестиваль "Хоккей длиною в 80 лет". Гости смогут встретиться с актерами сериала "Молодежка", поучаствовать в автограф-сессиях и пообщаться с легендами хоккея, среди которых Владислав Третьяк, Алексей Морозов, Александр Якушев и Александр Мальцев.

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