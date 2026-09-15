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15 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полицейские помешали мошенникам обмануть семью из Москвы

"Московский патруль": полицейские помешали мошенникам обмануть семью из Москвы

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Благодаря столичным полицейским мошенники не смогли завладеть многомиллионной суммой, которая принадлежала семье из Москвы. Во время профилактического обхода участковые из района Царицыно заметили подозрительную передачу денег и вовремя вмешались.

Профессиональные действия помогли пресечь преступную схему. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении о мошенничестве.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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