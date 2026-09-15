15 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полицейские помешали мошенникам обмануть семью из Москвы
Благодаря столичным полицейским мошенники не смогли завладеть многомиллионной суммой, которая принадлежала семье из Москвы. Во время профилактического обхода участковые из района Царицыно заметили подозрительную передачу денег и вовремя вмешались.
Профессиональные действия помогли пресечь преступную схему. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении о мошенничестве.
Подробнее – в программе "Московский патруль".