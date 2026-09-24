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24 сентября, 07:00

Общество

Участковые начали проверять арендодателей в Москве на уплату налогов

Участковые начали проверять арендодателей в Москве на уплату налогов

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Участковые в Москве начали проверять квартиры, которые сдают в аренду без уплаты налогов. Полицейские устанавливают, кто фактически проживает в жилье, проверяют договоры найма и другие документы. Собранную информацию передают в налоговую службу.

Такая практика уже действует в крупных городах Подмосковья. В Балашихе, где рынок аренды остается одним из самых активных в регионе, проверки проводят на постоянной основе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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