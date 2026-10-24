Российские войска приостановят боевые действия на херсонском направлении с 27 октября. Решение принято в связи со сложной гуманитарной ситуацией в Алешках Херсонской области, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

В Кремле уточнили, что во время перемирия организуют эвакуацию мирных жителей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот процесс может занять несколько дней.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.