С 1 октября в России вводятся новые условия "Семейной ипотеки": чем больше детей, тем выгоднее кредит. Для семей с пятью и более детьми ставка составит 4% при лимите 18 миллионов рублей, а для семей с одним ребенком – до 12% годовых с лимитом 12 миллионов. Льготный кредит можно будет оформить максимум на 15 лет.

Финансист Иван Орлов отмечает, что нововведения поддержат спрос многодетных, но для самой массовой категории – семей с одним или двумя детьми – кредиты станут дороже, и общий объем сделок может упасть.

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