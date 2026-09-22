22 сентября, 14:30Экономика
"Деньги 24": Минфин ожидает высокий интерес к торговле криптовалютами в России
Минфин ожидает высокий интерес к торговле криптовалютами в России. С 1 сентября операции с цифровыми активами разрешили проводить через лицензированных брокеров и управляющие компании.
Пока инвесторам доступны биткоин, эфир и USDT, а для неквалифицированных участников установлен лимит в 300 тысяч рублей в год. На фоне этого курс биткоина превысил 85 тысяч долларов.
Подробнее – в программе "Деньги 24".