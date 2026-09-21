Эксперты назвали комфортный платеж по ипотеке для семьи

Ипотечный платеж не должен превышать 25–30% от совокупного дохода семьи, считают эксперты. Банки при оценке финансовой нагрузки обычно ориентируются на показатель около 50%, однако для заемщиков более низкий платеж позволяет сохранить запас средств на непредвиденные расходы.

При расчете комфортного платежа важно учитывать не только доходы, но и регулярные расходы семьи. Если после выплат по ипотеке денег остается недостаточно, эксперты советуют рассмотреть более дешевое жилье или кредит с меньшим платежом.

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