Правительство России одобрило проект бюджета на три года с индексацией более 40 выплат

Правительство России одобрило проект бюджета на следующие три года. Согласно ему, страховые пенсии в 2027 году повысят дважды: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля дополнительно на 3,3%.

Средний размер пенсии по старости к концу 2027 года составит 29 904 рубля, прожиточный минимум вырастет на 6,8%, до 20 227 рублей, а МРОТ – до 28 935 рублей. Всего планируется проиндексировать более 40 видов выплат, включая пособия семьям с детьми, ветеранам и маткапитал.

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