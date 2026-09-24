Рэпер Джиган может лишиться родительских прав

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вейнштейн. – Прим. ред.) может лишиться родительских прав на своих четверых детей. Иск в отношении бывшего мужа подала Оксана Самойлова. Она хочет, чтобы три дочери и сын остались с ней.

Сам Джиган с лета находится в рехабе в Израиле. Туда он попал после того, как устроил в своем доме дебош. Вооружившись карабином, он 10 часов держал в заложниках персонал. Дети в это время прятались в шкафу. Сам рэпер все обвинения категорически отрицает. Сейчас во всех деталях разбирается полиция.

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