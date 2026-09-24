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24 сентября, 11:45

Транспорт

В Москве установят 550 новых зарядных станций для электромобилей

В Москве установят 550 новых зарядных станций для электромобилей

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В Москве во всех округах установят 550 новых зарядных станций для электромобилей. Больше всего объектов появится в Северном округе. Воспользоваться зарядками можно будет с помощью приложения "Парковки России".

В столице также работают распределенные хабы с ультрабыстрыми станциями. Комплексы оборудованы зонами ожидания и позволяют заряжать до 500 электромобилей в сутки. Эксперты отмечают, что развитие электротранспорта помогает сокращать количество выбросов в городе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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