В Москве установят 550 новых зарядных станций для электромобилей

В Москве во всех округах установят 550 новых зарядных станций для электромобилей. Больше всего объектов появится в Северном округе. Воспользоваться зарядками можно будет с помощью приложения "Парковки России".

В столице также работают распределенные хабы с ультрабыстрыми станциями. Комплексы оборудованы зонами ожидания и позволяют заряжать до 500 электромобилей в сутки. Эксперты отмечают, что развитие электротранспорта помогает сокращать количество выбросов в городе.

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