Московские врачи восстановили функцию сердца у пациента с тяжелой недостаточностью

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского восстановили функцию сердца у пациента с тяжелой сердечной недостаточностью. Московские специалисты использовали отечественную систему вспомогательного кровообращения.

Сейчас 64-летний мужчина вернулся к привычной жизни без аппарата. В мае 2023 года пациент обратился в институт с сильной одышкой при минимальной физической нагрузке, отеками ног и общей слабостью.

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