24 сентября, 07:45Общество
Московские врачи восстановили функцию сердца у пациента с тяжелой недостаточностью
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского восстановили функцию сердца у пациента с тяжелой сердечной недостаточностью. Московские специалисты использовали отечественную систему вспомогательного кровообращения.
Сейчас 64-летний мужчина вернулся к привычной жизни без аппарата. В мае 2023 года пациент обратился в институт с сильной одышкой при минимальной физической нагрузке, отеками ног и общей слабостью.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.