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24 сентября, 07:45

Общество

Московские врачи восстановили функцию сердца у пациента с тяжелой недостаточностью

Московские врачи восстановили функцию сердца у пациента с тяжелой недостаточностью

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Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского восстановили функцию сердца у пациента с тяжелой сердечной недостаточностью. Московские специалисты использовали отечественную систему вспомогательного кровообращения.

Сейчас 64-летний мужчина вернулся к привычной жизни без аппарата. В мае 2023 года пациент обратился в институт с сильной одышкой при минимальной физической нагрузке, отеками ног и общей слабостью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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