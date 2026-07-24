Сергей Собянин рассказал о новом детском саде на востоке Москвы

Новый детский сад с бассейном откроется в районе Метрогородок. Как рассказал в мессенджере МАХ Сергей Собянин, здание рассчитано на 250 воспитанников.

В новом дошкольном учреждении детей ждут светлые и просторные групповые комнаты с современной мебелью, многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, а также кабинеты психолога, логопеда и дефектолога.

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