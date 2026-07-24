Новости мира: в Испании продолжают эвакуировать жителей из зон лесных пожаров

В Испании продолжаются лесные пожары. Из наиболее опасных районов эвакуируют жителей. Сохраняющиеся жара, засуха и сильный ветер повышают риск новых возгораний.

От масштабных природных пожаров также страдают Франция, Великобритания и Португалия. Аномально высокие температуры создают угрозу для здоровья людей и наносят ущерб сельскому хозяйству.

В Индонезии торнадо прошел по промышленному району на острове Батам. У одного из цехов сорвало крышу, металлические конструкции разлетелись на десятки метров. По данным местной полиции, пострадавших нет.

Во время старта китайской ракеты-носителя в нее ударила молния. Несмотря на это, аппарат успешно вышел на заданную траекторию и вывел спутник на орбиту.

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