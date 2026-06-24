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24 июня, 12:30

Мэр Москвы

Мэр Москвы: в столице запускается проект комплексной диагностики здоровья

Мэр Москвы: в столице запускается проект комплексной диагностики здоровья

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Правительство Москвы запускает новый проект комплексной диагностики здоровья. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Как отметил мэр, ранее расширенный профилактический чекап был доступен только в частных клиниках. Теперь пройти его можно через приложение ЕМИАС.

На первом этапе необходимо заполнить анкету и пройти онлайн-тестирование. После этого система сформирует персональные рекомендации и направит на обследования в поликлинику. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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