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24 июня, 07:30

Экономика

Рижский вокзал выставили на торги в третий раз

Рижский вокзал выставили на торги в третий раз

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Рижский вокзал выставили на торги в третий раз. Аукцион пройдет 7 августа, стартовая стоимость составляет 4 миллиарда рублей. В состав лота входят здание вокзала, нежилое здание и коммуникации.

Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году и считается одним из старейших железнодорожных вокзалов столицы. В последние годы его практически не используют для обслуживания пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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