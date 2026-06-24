Рижский вокзал выставили на торги в третий раз. Аукцион пройдет 7 августа, стартовая стоимость составляет 4 миллиарда рублей. В состав лота входят здание вокзала, нежилое здание и коммуникации.

Рижский вокзал построен в неорусском стиле в 1901 году и считается одним из старейших железнодорожных вокзалов столицы. В последние годы его практически не используют для обслуживания пассажиров.

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