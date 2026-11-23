В Москве начался эксперимент по использованию нового знака парковки для многодетных семей. Об этом сообщил Минтранс.

Таблички появились на улице Рождественке и проспекте Вернадского. Теперь власти будут наблюдать за тем, насколько такие места востребованы и удобны в использовании. Выделенные участки помогут родителям быстрее находить парковку рядом с социальными объектами. Новый знак не отменяет льгот для многодетных, включая бесплатную парковку на платных местах.

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