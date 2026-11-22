Министерство транспорта РФ предложило ввести три новых знака для средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также ужесточить правила для тех, кто ездит на самокатах и электровелосипедах.

Один из знаков – "Зона запрета движения СИМ". Он обозначит территории, где передвигаться на таком транспорте нельзя. Еще два – "Велопереезд" и "Велопешеходный переход". Они укажут участки, где проезжую часть разрешат пересекать, не спешиваясь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

