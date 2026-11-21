Московские центральные диаметры отмечают семь лет с момента запуска. Первые поезда "Иволга" отправились с Белорусского вокзала в 2019 году. За это время МЦД стали важной частью транспортной системы столицы и Подмосковья: пассажиры получили возможность совершать бесплатные пересадки, пользоваться единой билетной системой и оплачивать весь маршрут одной суммой, даже если расстояние между пунктами составляет 50–70 километров.

За годы работы изменилась не только подвижная составляющая, но и инфраструктура: появились современные городские вокзалы, а диаметры связали с другими видами общественного транспорта, включая трамваи и электробусы. Пассажиры отмечают удобство новых поездов и сокращение интервалов движения.

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