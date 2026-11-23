Мужчины, которых называют "сыночками-корзиночками", могут стать внимательными супругами, считают психологи. Такие мужчины, по мнению специалистов, заботятся о близких, берут на себя ответственность и реже принимают импульсивные решения.

Однако для этого им необходимо отделиться от матери и перестать постоянно ориентироваться на мнение родителей. Если мужчина продолжает зависеть от мнения матери, его супруге придется выстраивать отношения не только с мужем, но и со свекровью.

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