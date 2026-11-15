Психологи предупредили о тревожности из-за отслеживания сна

Умные часы, фитнес-браслеты и приложения для отслеживания сна могут повышать тревожность пользователей. Об этом предупреждают психологи. Постоянный контроль показателей создает иллюзию управления качеством отдыха и может вызывать страх не выспаться.

Специалисты называют навязчивую озабоченность правильным сном ортосомнией. При этом данные гаджетов не отражают полной картины, поскольку на качество отдыха влияют режим дня, уровень стресса и индивидуальные особенности организма.

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