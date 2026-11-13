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13 ноября, 07:15

Общество

Маткапитал в России предложили разрешить тратить на вещи при рождении второго ребенка

Маткапитал в России предложили разрешить тратить на вещи при рождении второго ребенка

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Владельцам материнского капитала в России предложили разрешить тратить часть денег на вещи при рождении второго ребенка. С такой инициативой выступили в Общественной палате.

Речь идет о сумме от 100 до 150 тысяч рублей, которые можно будет потратить, например, на кроватку, коляску или автокресло. Возможность купить недостающие вещи на средства маткапитала стала бы дополнительной поддержкой семей с двумя и более детьми, считают авторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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