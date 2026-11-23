Сергей Собянин открыл новую школу на 1 тысячу учеников в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. Четырехэтажное здание построили за 16 месяцев в рамках Адресной инвестиционной программы.

В школе оборудовали отдельные блоки для начальных, основных и старших классов. Ученики смогут заниматься по городским образовательным проектам "Инженерный класс в московской школе", "Математическая вертикаль" и "IT-вертикаль".

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