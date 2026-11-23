В Госдуме предложили не брать деньги за автоответчик, пока человек не взял трубку. Обращение уже отправили министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Кроме того, депутаты предлагают обязать операторов бесплатно предупреждать звонящего о платном соединении перед переадресацией на голосовую почту, чтобы он успел сбросить вызов. Абонентам хотят дать право полностью отключать автоответчик.

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