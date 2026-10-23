Прохор Шаляпин заявил, что не знал о мошеннической схеме магазина "АйфонБерри"

Прохор Шаляпин заявил, что не знал о возможном мошенничестве со стороны магазина техники "АйфонБерри", для которого записал рекламный ролик. Об этом рассказал сам артист после того, как покупатели начали жаловаться, что не получили оплаченные смартфоны и не смогли вернуть деньги.

По предварительным оценкам, около 200 человек потеряли в общей сложности 10 миллионов рублей. В рекламе магазина также участвовали Александр Буйнов, Лариса Долина, Анна Калашникова и Анастасия Волочкова. Продавец предлагал iPhone со скидкой до 30%, но после получения предоплаты переставал отвечать покупателям.

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