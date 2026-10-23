Директор Долиной заявил о фейковых рекламных роликах с артисткой

Певица Лариса Долина не участвовала в рекламных акциях интернет-магазина "АйфонБерри", заявил директор артистки. По его словам, распространяющиеся в Сети видеоролики с певицей созданы с помощью искусственного интеллекта.

Ранее покупатели магазина заявили о мошенничестве на сумму около 10 миллионов рублей. Им обещали доставку техники напрямую из Дубая в течение месяца со скидкой до 30%, но требовали полную предоплату. Среди рекламировавших магазин звезд также оказались Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин.

Пострадали при этом и около 20 сотрудников магазина. По их словам, им не выплатили зарплату. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.