Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 15:30

Шоу-бизнес

Директор Долиной заявил о фейковых рекламных роликах с артисткой

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Певица Лариса Долина не участвовала в рекламных акциях интернет-магазина "АйфонБерри", заявил директор артистки. По его словам, распространяющиеся в Сети видеоролики с певицей созданы с помощью искусственного интеллекта.

Ранее покупатели магазина заявили о мошенничестве на сумму около 10 миллионов рублей. Им обещали доставку техники напрямую из Дубая в течение месяца со скидкой до 30%, но требовали полную предоплату. Среди рекламировавших магазин звезд также оказались Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин.

Пострадали при этом и около 20 сотрудников магазина. По их словам, им не выплатили зарплату. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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