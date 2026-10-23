Собянин: масштабное обновление инфраструктуры – приоритет в развитии образования

В ближайшие три года на развитие столичного образования направят из бюджета 2,5 триллиона рублей. Как уточнил Сергей Собянин в своем канале в MAX, более 801 миллиарда рублей выделят уже в следующем году. Средства направят на модернизацию материально-технической базы учебных заведений.

Реконструкция и строительство школ и детских садов ежегодно будут обеспечивать новыми учебными местами около 92 тысяч юных москвичей. Всего в ближайшие три года планируется возвести 150 объектов образования.

В сентябре открылись 100 обновленных зданий по программе "Моя школа". В планах на 2027 год – привести в порядок еще 85 зданий. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.