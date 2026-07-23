Такси вылетело на тротуар после ДТП с самокатом на востоке Москвы

На Щербаковской улице в районе Соколиной Горы произошло ДТП с участием автомобиля такси. По словам водителя, он пытался объехать самокатчика, который выехал на пешеходный переход, после чего машина столкнулась с другим автомобилем и вылетела на тротуар.

В результате такси получило сильные повреждения, пострадавших нет. Мужчина на самокате, по словам водителя, скрылся с места происшествия. Сотрудники ГАИ признали виновником аварии таксиста, он намерен обжаловать это решение.

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