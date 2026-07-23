На ВДНХ стартовал международный фестиваль искусств "Вдохновение"

На ВДНХ стартовал 9-й международный фестиваль искусств "Вдохновение". В его программу вошли уличные шоу, спектакли и концерты с участием российских артистов и творческих коллективов из Китая, Индии, Чили и Греции. Всего на 5 площадках ВДНХ пройдет около 20 мероприятий, среди которых театральные постановки, хореографические и музыкальные номера.

Фестиваль завершится 26 июля, вход на мероприятия бесплатный, но на некоторые из них потребуется предварительная регистрация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.