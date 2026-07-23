Минцифры рекомендовало пользователям устанавливать российские сертификаты безопасности для сохранения доступа к отечественным сайтам и сервисам.

Иностранные центры отзывают сертификаты, из-за чего российские сайты могут некорректно открываться в заруберажных браузерах, включая Chrome, Edge и Safari, или выдавать предупреждение о небезопасном соединении.

Российские сертификаты подтверждают подлинность сайтов и защищают передачу данных. В Минцифры пояснили, что "Яндекс Браузер" уже имеет встроенный российский сертификат безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.