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23 июля, 18:15

Технологии

Минцифры рекомендовало пользователям устанавливать российские сертификаты безопасности

Минцифры рекомендовало пользователям устанавливать российские сертификаты безопасности

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Минцифры рекомендовало пользователям устанавливать российские сертификаты безопасности для сохранения доступа к отечественным сайтам и сервисам.

Иностранные центры отзывают сертификаты, из-за чего российские сайты могут некорректно открываться в заруберажных браузерах, включая Chrome, Edge и Safari, или выдавать предупреждение о небезопасном соединении.

Российские сертификаты подтверждают подлинность сайтов и защищают передачу данных. В Минцифры пояснили, что "Яндекс Браузер" уже имеет встроенный российский сертификат безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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