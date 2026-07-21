Эксперт предупредила об ошибках ИИ при планировании путешествий

Использовать нейросети при планировании поездки удобно, однако информацию от них важно перепроверять. Travel-эксперт Екатерина Самбулова рассказала, что ошибки искусственного интеллекта могут касаться безвизовых режимов и необходимых документов, а последствия могут стоить туристам отпуска.

По словам эксперта, ИИ стоит использовать как помощника, но перепроверять полученные с его помощью данные. При самостоятельной организации поездки ответственность за неправильно выбранный отель, отмененный рейс или другие проблемы несет сам турист.

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