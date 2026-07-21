Почти 3 тысячи турфирм прекратили работу в России из-за снижения спроса. Это на 52% больше, чем годом ранее. Все чаще туристы используют нейросети для планирования путешествий.

Эксперты рекомендуют перепроверять информацию, полученную от искусственного интеллекта. В случае самостоятельного планирования ответственность за возможные проблемы несет турист, тогда как при обращении в турагентство часть вопросов сопровождает агент.

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