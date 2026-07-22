Минцифры предложило подтверждать онлайн-оплату биометрией

Минцифры предложило подтверждать оплату товаров и услуг в Сети биометрией. Это еще одна инициатива ведомства, которая может усилить защиту граждан и бизнеса от кибермошенничества, а также улучшить взаимодействие государственных органов и организаций в этой сфере.

Если будет выявлена подозрительная финансовая операция, биометрия может стать одним из способов дополнительного подтверждения таких транзакций.

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