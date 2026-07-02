Эксперт прокомментировал введение биометрии в сделках с недвижимостью в РФ

Введение биометрии в сделках с недвижимостью в РФ может стать дополнительной возможностью участия мошенников. Об этом заявил основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По его словам, этим сервисом будут пользоваться в основном юридические лица. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.