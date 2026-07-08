"Деньги 24": объем рынка виртуальных мобильных операторов достиг 81 млрд рублей

Объем рынка виртуальных мобильных операторов достиг 81 миллиарда рублей. За год показатель вырос на 27%. Сейчас в России насчитывается 25,5 миллиона сим-карт виртуальных операторов, а их доля среди всех пользователей мобильной связи составляет 9,4%.

Лотерея "Столото" планирует стать новым виртуальным оператором связи. Такой формат позволяет компаниям расширять экосистему, получать доступ к клиентской базе и предлагать дополнительные сервисы. Эксперты отмечают, что рынок виртуальных операторов продолжает развиваться за счет роста числа абонентов.

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