23 июля, 07:45Политика
Встреча Лаврова с госсекретарем США Рубио началась на Филиппинах
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио началась на Филиппинах. В эти минуты она проходит в Маниле на площадке международного конференц-центра. Инициатором встречи стала американская сторона.
Ранее Лавров заявил, что рассчитывает на полезный разговор. В частности, он хочет обсудить с Рубио заявления президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании конфликта на Украине.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.