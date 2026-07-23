Встреча Лаврова с госсекретарем США Рубио началась на Филиппинах

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио началась на Филиппинах. В эти минуты она проходит в Маниле на площадке международного конференц-центра. Инициатором встречи стала американская сторона.

Ранее Лавров заявил, что рассчитывает на полезный разговор. В частности, он хочет обсудить с Рубио заявления президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании конфликта на Украине.

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