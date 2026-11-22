Суд конфисковал внедорожник Land Rover стоимостью свыше 4 миллионов рублей у 34-летнего мужчины, который вновь сел за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Как уточнили в ведомстве, автомобилист уже был лишен права управления транспортом, однако проигнорировал запрет и снова повел машину в состоянии опьянения. Инспекторы остановили его, однако нарушитель повторно отказался проходить медицинское освидетельствование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

