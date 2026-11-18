Блогеру Диане Шурыгиной продлили арест по делу о распространении порнографии. Девушка пробудет в СИЗО до 19 декабря. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это не курорт в Турции"

Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест блогеру Диане Шляниной (до замужества – Шурыгина) по делу о распространении порнографии. Она пробудет в СИЗО до 19 декабря.

В середине сентября сообщалось, что Диана серьезно заболела ангиной в СИЗО. Об этом рассказала ее подруга Диана Бичарова. Девушка отметила, что в камере очень холодно.

"Условия там, мягко говоря, не очень. Одежды у нее почти нет. Но в целом Диана держится молодцом", – добавила Бичарова.

Она также рассказала, что отправила Шурыгиной теплые вещи и лекарства. По возможности Бичарова привозит подруге продукты: та просит чипсы, газировку и сладости.

При этом бывший парень Дианы, предприниматель Святослав Гусев, заявил, что она подхватила обычную простуду, которая протекала без осложнений. Хотя, по его мнению, любое заболевание для Шурыгиной несет дополнительные риски из-за множества перенесенных ранее операций.





Святослав Гусев предприниматель У нее же и грудь сделанная, и виниры, и вагинопластика, и кисту в свое время удаляли... В общем, операций достаточно у нее. Поэтому, конечно, болеть при таком послужном списке не очень хорошо. Но что поделать. Это не курорт в Турции.

В августе Диана сообщила Святославу в письмах, что при каждой возможности ходит в храм при изоляторе, и добавила, что подружилась с сокамерницами.

"Заставили трудиться"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/diana_s_life2

Уголовное дело против звезды соцсетей возбудили в середине июня, в ее квартире провели обыски. Поводом стали интимные видео, которые распространились в закрытых телеграм-каналах в 2025-м.

Диане вменили п. "а" ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору), наказание предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сначала суд отправил ее под домашний арест до 19 июля, запретив пользоваться интернетом, совершать телефонные звонки, а также общаться с другими фигурантами дела и кем-либо, за исключением своего адвоката и близких родственников.

Однако в начале июля Шурыгина нарушила условия домашнего ареста, в частности, пользовалась мобильным телефоном. В итоге фигурантку уголовного дела поместили под стражу, после чего ей несколько раз продлевали срок ареста.

По данным телеграм-канала SHOT, Диану отправили в СИЗО "Печатники", где компанию ей составили женщины, задержанные за наркотики, хулиганство и мошенничество. При этом утверждалось, что сокамерницы узнали блогера и "заставили ее трудиться": мыть полы и туалеты в камере.

Однако председатель ОНК Москвы Илья Высотский рассказал РИА Новости в середине июля, что Диана назвала выдумкой сообщения о ее отношениях с сокамерницами.

"Мы распределились и по очереди убираемся, поддерживая чистоту", – передал слова Шурыгиной Высотский.

Диана также отметила питание в СИЗО, назвав его "сбалансированным и вкусным", добавил правозащитник.

"Карма для Дианы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/diana_s_life2; freesemenov

Диана стала скандально известна после участия в нескольких выпусках программы "Пусть говорят" в 2017-м. В эфире она рассказала о вечеринке в Ульяновске в честь дня рождения своего друга. Шурыгина раскрыла, что все присутствующие употребляли спиртное. В какой-то момент она оказалась в отдельной комнате арендованного коттеджа вместе с другим гостем, Сергеем Семеновым. По словам девушки, он ее изнасиловал. На момент описываемых событий ему был 21 год, Диане – 16.

В итоге Семенова приговорили к 8 годам и 3 месяцам колонии, однако после апелляции срок сократили до 3 лет и 3 месяцев. В январе 2018-го он освободился по УДО. Впоследствии Сергей стал правозащитником.

Ситуация широко обсуждалась в СМИ и в Сети. Кто-то встал на сторону Дианы, другие защищали Сергея, выдвигая предположения, что девушка могла его оговорить и все было по обоюдному согласию. После новостей о возбуждении уголовного дела в отношении Шурыгиной некоторые пользователи Сети назвали это "кармой". Телеведущий Андрей Малахов снял программу в начале сентября 2026-го, которая называлась "На дне": карма для Дианы Шурыгиной".

На волне скандальной популярности девушка стала вести блоги в соцсетях, а также завела аккаунт на платформе для продажи интимного контента. В 2017-м блогер вышла замуж за видеооператора Андрея Шлянина, но брак продержался пару лет.