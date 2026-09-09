Критик Трапезник обвинил ресторатора Пинского в развязывании драки

Гастрокритик Илья Трапезник обвинил ресторатора Антона Пинского в публичной перепалке и в развязывании драки на открытии ресторана Светланы Бондарчук Vаниль. Подробности – в материале Москвы 24.

"Светский сезон начался интересно"

Фото: телеграм-канал Food and the City

Ссора между крупным столичным ресторатором Антоном Пинским и гастрокритиком Ильей Трапезником закончилась дракой. Потасовка произошла 8 сентября на перезапуске ресторана Vаниль Аркадия Новикова и Светланы Бондарчук, а поводом для ссоры стали критические публикации Ильи в его телеграм-канале.

"Антон Пинский против Ильи Трапезника. Даже наоборот. Инициатором был Илья – это по свидетельству Антона. Обмен ударами, буквально – не какая-то там пощечина", – сообщил телеграм-канал "Антиглянец".

Позже в Сети появилось фото после драки: на нем видно, как блогер Павел Камин оказывает первую помощь Илье, а у мужчины разбита верхняя губа.

"Всякое мы видели на открытиях ресторанов, но такое – впервые. Произошла эпическая драка. Илья Трапезник столкнулся с ресторатором Антоном Пинским. Услышал от того предупреждение, что если не перестанет писать о нем, то его родители будут умолять о пощаде, и не сдержался. Результат – разбитая губа, прорванный карман", – написал телеграм-канал Food and the city.

В свою очередь, журналист Наталья Архангельская назвала драку в ресторане "интересным началом сезона".

"Мы думали, что видели на светских мероприятиях все, но увидели драку. Светский сезон начался интересно", – написала одна из редакторов телеграм-канала "Антиглянец".

"Пинский закончил этот бой на полу"

На следующий день после потасовки гастроблогер опубликовал в телеграм-канале несколько постов с пояснениями. Он начал с того, что извинился за произошедшее перед Аркадием Новиковым и Светланой Бондарчук.

"Это вульгарщина, пошлятина, трэш, кринж и так далее. На этом празднике жизни была вся светская Москва: сенаторы, политики, актеры, блогеры, инфлюенсеры, медиа-менеджеры и даже продюсер первого "Брата" Сергей Сельянов. Вместе с ними был один человек, который не умеет себя вести в цивилизованном обществе и решил устроить стрелку прямо в ресторане", – отметил блогер.

По словам Трапезника, ему не остается ничего, кроме как сказать фразу "он первый начал". Согласно версии Ильи, он намеренно пытался не столкнуться с Пинским в ресторане, называя себя "красной тряпкой" для него.





Илья Трапезник гастрокритик Я быстро нырнул за угол и уставился в телефон. Он меня увидел, подошел, взял за шею (со спины) и сказал: "Ну привет, друг". <…> Раз десять я сказал: "Убери руки", – реакция нулевая. Он держал меня за шею до конца. <…> Когда он сказал: "Если ты еще раз про меня напишешь – твои родители будут просить пощады", – у меня слетела крыша, и дальше как в тумане.

Илья добавил, что угрозы Пинского сопровождались оскорблениями. При этом Трапезник пытался позвать охрану, но его никто не услышал из-за громкой музыки. По словам блогера, он не намерен мириться с угрозами в адрес пожилых родителей.

"Мы куда вообще пришли как индустрия? У тебя проблемы с моими постами – отвечай на них публично текстом на текст. Скажи: у меня самые вкусные рестораны в мире, а ты – чмошник и ничего не понимаешь. Причем здесь мои родители?" – написал Илья.

Трапезник добавил, что те, кто хотел бы увидеть драку со стороны, должны обращаться к администрации ресторана, так как у них есть камеры и записи. Гастрокритик отметил, что его совесть чиста и ему скрывать нечего.





Илья Трапезник гастрокритик Скажу так: Антон Пинский выше меня на две головы (я гном, 171 сантиметр). И он закончил этот бой на полу. Если кто-то сольет это видео – ему придется основательно покраснеть.

Также Трапезник опубликовал свои предположения, почему Пинский мог вступить в конфликт. Причина – резкий перепад настроения, когда ресторан Пинского Avrora за несколько часов "пережил лучший и худший день в своей истории". Речь шла о том, что в заведении днем обедали американские политики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а вечером произошел конфликт с супругой совладельца ресторана Ольгой Карпуть, которую не пускали в заведение из-за собаки.

Трапезник также раскритиковал несколько слухов, связанных со скандалом. Например, он считает ложным утверждение, что начал драку первым.





Илья Трапезник гастрокритик Кто-то правда думает, что я настолько отмороженный, чтобы просто так прыгать на миллиардера, который ездит на Ferrari? Але, я просто пришел пожрать, потому что не ел с утра.

Также он опроверг слухи о том, что драка началась из-за вымогательства или ради пиара ресторана Vаниль.

Что с Антоном Пинским?

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Второй участник конфликта, Антон Пинский, и его представители воздержались от комментариев. Публикаций на эту тему в личном блоге ресторатора нет.

При этом, по данным СМИ, после конфликта Пинский был госпитализирован. Врачи зафиксировали ушиб головы, травму левого локтевого сустава и грудной клетки, а также перелом ребра.

Однако в комментариях под постами ресторатора в Instagram (владелец – компания Meta, признанная в России экстремистской и запрещенной) появились обращения к нему от подписчиков.

"Угрожать родителям и применять физическое насилие за нелицеприятные отзывы – это позорище, дно, поступок настолько омерзительный, что просто невозможно поверить, как такое вообще возможно в 2026 году", "родители не научили разговаривать без агрессии", – писали пользователи.

В свою очередь, Светлана Бондарчук лаконично прокомментировала инцидент в своих соцсетях.

"Как хозяйке мероприятия, мне было очень неприятно, что наш ресторан был выбран в качестве ринга", – призналась она.

Светлана также добавила, что "свои выводы сделала" и теперь знает, кого лучше не включать в список приглашенных.