Донорская акция в честь 100-летия службы крови пройдет в Москве 31 октября

Донорская акция в честь 100-летия службы крови в России пройдет 31 октября в Москве. Сдать кровь можно будет в мобильном пункте на площадке Московского форума волонтеров в сфере охраны здоровья в кластере МГУ "Ломоносов" рядом со станцией метро "Университет".

Для участников организуют буфет и зону отдыха. Также в программе мастер-классы, чемпионат по оказанию первой помощи и другие мероприятия. Для участия необходима регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.